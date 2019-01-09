Şimdi de seks tarikatı kuruldu

ABD'de yayınlanan belgesel serisinde birçok kadın R. Kelly'yi kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçladı.

Ünlü Amerikalı şarkıcı R. Kelly hakkındaki bir belgeselde şoke eden iddialar yer aldı. Belgeselde, şarkıcının küçük yaştaki kızları 'seks tarikatına' alıp cinsel istismarda bulunduğu ve evine hapsettiğinden bahsedildi. Hatta Atlanta ve Chicago'da yaşları 18 ila 31 arasında değişen 6 kadını 'cinsel amaçları için kullandığı ileri sürüldü. 2017 yılında Jocelyn Savage adlı bir genç kızın ailesi, kızlarının beyninin yıkandığı ve zorla alıkoyulduğu iddiasıyla şikayette bulunmuştu.