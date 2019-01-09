Ünlü Amerikalı şarkıcı R. Kelly hakkındaki bir belgeselde şoke eden iddialar yer aldı. Belgeselde, şarkıcının küçük yaştaki kızları 'seks tarikatına' alıp cinsel istismarda bulunduğu ve evine hapsettiğinden bahsedildi. Hatta Atlanta ve Chicago'da yaşları 18 ila 31 arasında değişen 6 kadını 'cinsel amaçları için kullandığı ileri sürüldü. 2017 yılında Jocelyn Savage adlı bir genç kızın ailesi, kızlarının beyninin yıkandığı ve zorla alıkoyulduğu iddiasıyla şikayette bulunmuştu.
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ABD'de yayınlanan belgesel serisinde birçok kadın R. Kelly'yi kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçladı.
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Şimdi de seks tarikatı kurulduABD'de yayınlanan belgesel serisinde birçok kadın R. Kelly'yi kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçladı.
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- 15:07 - CEO'ya tuzak
- 15:00 - Tosun hakkın da flaş gelişme İnterpol resmi siteden duyurdu
- 14:56 - Mağdur kadınların yanındayız
- 14:44 - Hayatın da ne telefon var ne de televizyon
- 14:31 - "Ceg" Lakabıyla tanınan rapçi'ye 10 yıl hapis
- 14:05 - Şimdi de seks tarikatı kuruldu
- 13:49 - " Onlara gereken dersi verecem"
- 13:37 - Polis canlı yayın da göz altına aldı
- 13:17 - Türkye'nin Suriyeye müdahalesine izin vermeyiz
- 12:59 - Son dakika.. Yoğun kar yağışı nedeniyle 18 ilde okullar tatil edildi
- 12:55 - Spikere hakaret eden üye için kesin ihraç kararı
- 12:44 - Kar gidiyor, Etkili yağış ve fırtına geliyor
- 12:39 - Dünyaca ünlü şarkıcı 2 Türk gencini takibe aldı
- 12:18 - Yusuf Güney canlı yayın da "Gerizekalı gazeteciler" dedi
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