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Şimdi de kırmızı fularlılar

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Şimdi de kırmızı fularlılar
Fransa’da hükumete karşı gerçekleştirilen “Sarı Yelekliler” protestolarını kınayan binlerce kişi “Kırmızı Fularlılar” adıyla Paris’te sokaklara döküldü.

Fransa’da hükumete karşı gerçekleştirilen “Sarı Yelekliler” protestolarını kınayan binlerce kişi “Kırmızı Fularlılar” adıyla Paris’te sokaklara döküldü.
Amaçlarının cumhuriyeti korumak ve şiddete karşı durmak olduğunu açıklayan Kırmızı Fularlılar, birçok yerden yola çıkarak Republique Meydanı’nda buluştu. Yağmur altında başlayan yürüyüşe beklenilenin üzerinde katılım olduğu görüldü. Polis yaklaşık 10 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını ve hiçbir asayiş olayının yaşanmadığını kaydetti.

ŞİDDET GÖSTERİLERİNE KARŞI YÜRÜDÜLER

Sarı Yeleklilerin ülke genelinde polis ve iş yerlerine karşı yaptığı şiddeti kınadıklarını belirten pankart ve slogan atan göstericiler, yer yer Fransa Milli Marşı’nı söyledi. Gösteriye katılan Kırmızı Fularlı, basın mensuplarına verdiği demeçte, “Burada cumhuriyet rejimimi savunmak için buradayım, şiddete karşıyım, diyalogdan yanayım” dedi.

Başka bir protestocu da, “Şiddete karşıyım, yolların kapatılmasına karşıyım”ifadesini kullandı.
Cumhuriyet rejimine dokunulmasını istemediğini söyleyen başka bir gösterici de, “İnsanların eve hapsedilmesine de karşıyım, özgürlük yanlısıyım, kırıp dökmeye karşı olduğum için bugün buradayım” diyerek kalabalığın toplanma nedenini özetledi.

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