Ajda Pekkan mutfakta çekilden fotoğrafını Instagram'da paylaşarak sosyal medyayı sallamıştı.Nurgül Yeşilçay da benzer bir paylaşım yaparak Süperstar'a meydan okudu.Yeşilçay'ın fotoğrafı 1 saatte 25 bin beğeni aldı.Yeşilçay paylaşımının altına "Ne bardak Ajda ne ben!" notunu bıraktı.
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- Bu fotograf yuva'nın yıkılmasını hızlandırdı
- Şimdi de Ajda challenge başladı
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Etiketler: ajda pekkan, nurgül yeşilçay, challenge
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Bu fotograf yuva'nın yıkılmasını hızlandırdı2019'ın ilk büyük sansasyonel haberi olarak gündeme düşen şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntüsüne tepki yağdı. Takipçileri Sıla'yı yuva yıkan olarak nitelendirdi.
Şimdi de Ajda challenge başladıSon dönem de instagram da fenomen olan challenge akımı çığ gibi büyüyor. Buna bir yenisi daha eklendi.
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VİDEO GALERİ
- 15:55 - Bu fotograf yuva'nın yıkılmasını hızlandırdı
- 15:44 - Şimdi de Ajda challenge başladı
- 15:14 - Atatürk havalimanın da Yarıyıl kalabalığı
- 14:34 - Loris sevgilisine İstanbul'u gezdirdi
- 14:20 - FETÖ operasyonun da çok sayı da kişi gözaltına alındı
- 14:17 - Öğrenciler karne aldı
- 14:15 - Meclis tatile girdi
- 14:13 - Dışişleri bakanlığından ABD'ye sert uyarı
- 13:40 - Dev proje ne zaman faaliyete geçecek
- 13:28 - İstanbul'da tramvay kazasın da faciadan dönüldü
- 13:08 - Büyük savaş verdim
- 12:55 - Rusya'da iki savaş uçağı çarpıştı
- 12:37 - Yeni düzenleme uygulamaya konuluyor
- 12:28 - Ahmet Kural'ı haklı çıkardın
- 16:59 - 2019'un ilk düeti
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