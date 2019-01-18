Şimdi de Ajda challenge başladı

Son dönem de instagram da fenomen olan challenge akımı çığ gibi büyüyor. Buna bir yenisi daha eklendi.

Ajda Pekkan mutfakta çekilden fotoğrafını Instagram'da paylaşarak sosyal medyayı sallamıştı.Nurgül Yeşilçay da benzer bir paylaşım yaparak Süperstar'a meydan okudu.Yeşilçay'ın fotoğrafı 1 saatte 25 bin beğeni aldı.Yeşilçay paylaşımının altına "Ne bardak Ajda ne ben!" notunu bıraktı.