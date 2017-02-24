Şimdi beni düşünen biri var

Kendisinden 39 yaş büyük işadamı ile ilişkisi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Gürpınar; “Elektrik faturamı düşünürken yanımda yoktunuz” dedi.
İşte 24 yaşındaki Duygu Su’nun o paylaşmı:
“Size küçük bir kızın hayat hikayesini anlatmayı ve hiçbir zaman vazgeçmemeyi anlatmayı çok isterdim. Fakat , isteyenler yine benim anlattıklarımı değil, anlamak istediklerini okuyacak. Bu yüzden yazmıyorum. Küçük bir sahil kasabasının stadyumunda yetişen, konservatuvarda eğitim alan ve İzmir’in en güzel spor salonlarında tecrübe kazanan sıradan birisiyim.”
“O ağır antrenmanlarda yoktunuz. Canım yanarken yoktunuz. 11 saat sadece dönüş provası yaparken yoktunuz. 39 kilo olmak için pamuk yediğimde yoktunuz. Ayak tırnaklarımı sökerken de yoktunuz. 6. pilates dersimden sonraki eve gidiş yolumda da yoktunuz. Elektrik faturamı düşünürken de yoktunuz. Sakatlandığımda, düştüğümde, ağladığımda da yoktunuz.”
“Şimdi ne değişti? Zaten yoktunuz. Olmayan bir şeyi göremem öyle değil mi? Şimdi olmasanız da olur. Ben ne geldiğim yeri ne de kimsesizliğimi unuttum. Saygı ve selamlarımla…”
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Kendisinden 39 yaş büyük işadamı ile ilişkisi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Gürpınar; “Elektrik faturamı düşünürken yanımda yoktunuz” dedi.
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