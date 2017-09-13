Silopi'deki özel güvenlik bölgesi ilanı uzatıldı

Şırnak Silopi'deki 16 ayrı bölgede 1-15 Eylül arasında uygulanmaya başlanan özel güvenlik bölgesi ilanı, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 16 ayrı bölgede ilan edilen ve süresi 30 Eylül'e kadar uzatılan özel güvenlik bölgesi ilanı ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11inci ve 2 bin 565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi uyarınca aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, İlimiz Silopi ilçesi Kelhain Tepe, Girigüva Tepe, Şikettemuri Tepe, Bestebelega Deresi, Kerede Tepe, Kürsi Tepe, Rutkekurat Tepe, Üçkardeşler Tepe ve Görümlü, Düzalan, Dedeler, Uyanık, Bestebelega Mezrası, Doruklu Kösreli, Derebaşı, Koyunören kırsal alanları arasında bulunan bölgelerde daha önce 01 Eylül 2017 (Dahil)- 05 Eylül 2017 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce ilan edilen geçici özel güvenlik bölgesi 15 gün süreyle 16 Eylül 2017 (Dahil)-30 Eylül 2017 (Dahil) uzatılmıştır."