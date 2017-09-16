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Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde devam eden operasyonda biri 6 katlı olmak üzere 7 sığınak tespit edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 terör örgütü mensubu  etkisiz hale getirildi, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde biri 6 katlı olmak üzere 7  sığınak tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "yurt içi olaylar"a  ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, güvenlik güçlerinin Silopi'de yürüttüğü operasyonda, 2  terörist etkisiz hale getirildi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi, 5 el  yapımı patlayıcı imha edildi.

Nazımiye'de devam eden operasyonda ise biri 6 katlı olmak üzere 7  sığınak içerisinde bulunan bir ton erzak ile çok sayıdaki yaşam malzemesine el  konuldu.

Mardin'in Ömerli ilçesindeki operasyonda da tespit edilen sığınaktaki  aramalarda bir el bombası, 105 fişek ve muhtelif malzemeler bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hava destekli operasyonda, tespit  edilen 4 mağarada 5 roketatar mühimmatı, bir doçka namlusu, bin 270 fişek ve çok  sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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