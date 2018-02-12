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Silikonlarını Yeniletti

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Silikonlarını Yeniletti
Hadise’nin (33) kısa bir süre önce bıçak altına yatıp göğüslerindeki silikonları yenilettiği ortaya çıktı.

Hadise’nin (33) kısa bir süre önce bıçak altına yatıp göğüslerindeki silikonları yenilettiği ortaya çıktı. Bununla da kalmadı, yüzüne dolgu ve botoks yaptırdı. 1.5 aydır uyguladığı diyetle 72 kilodan 62’ye düşen Hadise’nin değişimi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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