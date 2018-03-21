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Silikon İddialarına Yanıt!

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Silikon İddialarına Yanıt!
Geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerinden şarkıcı Sıla'nın silikon yaptırdığına dair haberler yapılmıştı.

Sıla önceki gün katıldığı ödül töreninde hakkında çıkan haberlere de cevap verdi.

Okan Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Okan'da Yılın En'leri 2017 Ödülleri'nin töreni önceki gün gerçekleştirildi. 18 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra, adı Can Yantır'la aşk iddialarına karışan Sıla'nın son günlerde silikon taktırdığı da konuşulmuştu.

Sıla iddialara son noktayı koydu ve “Aşk da, estetik de yok!” şeklinde konuştu. ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü alan Sıla, “İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek” şeklinde konuştu.

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