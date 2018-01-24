Sıla’ya sürpriz davet!

Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da tatil yapan Sıla'ya sürpriz bir davet geldi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin Sıla'yı tatil için Amerika'ya davet ettiği iddia edildi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, şimdilerde ayrılık acısı yaşayan Sıla'yı Amerika'ya davet etti. 15 gün önce Amerika-Los Angeles'a giden Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, kısa bir süre önce sevgilisi Ahmet Kural’dan ayrılan Sıla’yı yanlarına çağırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre ikili, Kural'dan ayrılan ve zor günler geçiren yakın dostları Sıla'ya moral vermeyi amaçlıyor. Kapadokya tatilinden yeni dönen Sıla, arkadaşlarının teklifini kabul etti. Sıla önümüzdeki günlerde Los Angeles'a gidip 10 gün kalacak.