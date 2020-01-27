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Sıla'ya Sert Tepki

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Sıla'ya Sert Tepki
Şarkıcı Sıla, cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından sosyal medya hesabından arkadaşları ile olan fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ünlü şarkıcıyı yaşanan zor günlerde vurdumduymazlıkla suçladı.

Türkiye, önceki akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hazer Amani ile dünyaevine giren Sıla ise bu acılı günde sosyal medya hesabı Instagram'dan arkadaşlarının alkol aldığı fotoğrafı paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede tepki çekti.

DEPREME DAİR BİR PAYLAŞIM GELMEDİ
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı deprem bölgesinde birçok vatandaş hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu ve binlerce kişinin acısını paylaştığı olayda ünlü şarkıcı Sıla'dan depreme dair paylaşım gelmedi.

 

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI
Sıla, arkadaşının elinde kadehle çekilmiş fotoğrafını "Benim biricik Tubi'm o. İyi gün, kötü gün, vasat gün, sır gün (!) Her daim iyi ikili olacağız. Bir de dün 30'una bastı, iyi mi!" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımının altı eleştiri yorumlarıyla doldu taştı.

 

DUYARSIZLIKLA SUÇLANDI
Birçok takipçi, Sıla'ya "Elazığ'da deprem oldu, haberin var mı?" sorusunu sordu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı herkesin kenetlenip tek yürek olduğu bu zor günde duyarsızlıkla suçladı.

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