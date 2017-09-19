Yoğun bir turne maratonu olduğu için oradan oraya koşturan ve sevenleriyle buluşan Sıla’ya üzücü haber. Kadıköy’deki evine hırsız girdiğini öğrenen Sıla bu şoku üç yıl önce de yaşamıştı. Üç yıl önce orkestrasının enstrümanlarının bulunduğu araç Üsküdar'da soyulmuş… Sıla, sosyal medyadan çağrı yaparak enstrümanların bulunmasını istemişti. Hırsız bu kez o turnedeyken evine girdi. HT Magazin’de yer alan habere göre Sıla 'nın 10 gün boyunca şehir dışında olmasını fırsat bile hırsızlar, şarkıcının Kadıköy'deki evine girdi. Kilidi kırarak eve giren hırsızlar, Sıla'nın tedbiri sayesinde evde değerli eşya bulamayarak eli boş ayrıldı. Olayın ardından Sıla, güvenlik sistemi şirketinden şikâyetçi oldu. Sıla bir daha böyle bir sorun yaşamamak adına güvenlikli bir siteye taşınacak.
- BIST 106.535
- Altın 146,893
- Dolar 3,4935
- Euro 4,1911
- İstanbul 24 °C
- Ankara 21 °C
- Sıla’ya hırsız şoku
- Rönesans'a baskın! Rusya’da 1.7 milyar dolarlık usulsüz transferle suçlandı
- Son dakika... Yeni düzenleme geliyor! Bunu yapan patrona büyük ceza
- Beyoğlu'nda 'sınırsız elektronik sigara' partisine baskın! 800 kişiye ceza
- Neçirvan Barzani'den referandum açıklaması
- Ne zaman yargılanacak? İşte o tarih
- The Guardian'dan Güney Kıbrıs hakkında çarpıcı iddia!
- Dernek başkanını ağaca bağlayıp işkence yaptılar
- ‘Pembe trambüs’ dönemi başladı
- Öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var...
- Erdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşme
- Başbakan Yıldırım'dan son dakika TEOG açıklaması
- Ünlü oyuncu kazaya karıştı
- Merve Dinçkol: Oyuncu Değilim Sunucuyum
- Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: Bakırköy'de Spor Yapmayan Kalmayacak
Sıla’ya hırsız şoku
Şimdilerde Ahmet Kural ile mutlu bir beraberlik sürdüren şarkıcı Sıla hırsız şokuyla sarsıldı.
Etiketler: Sıla, şarkıcı, hırsız, magazin haberleri, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sıla’ya hırsız şokuŞimdilerde Ahmet Kural ile mutlu bir beraberlik sürdüren şarkıcı Sıla hırsız şokuyla sarsıldı.
Ünlüler Tarkan Konserine Akın EttiMegastar’ın Açıkhava konser maratonunun altıncı gecesinde sevenleriyle yine tek ses, tek yürek oldu. Megastar’ın “10”dan yeni şarkılarıyla birlikte klasiklerinden oluşan repertuarıyla çıktığı konsere sanat dünyasından ünlüler akın etti.
Sürpriz Aşkta Yeni Gelişme! Evleniyorlar mı?Geçen yaz Ebru Şallı’nın lüks bir teknede işadamı Uğur Akkuş’la görüntülenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Hülya Avşar Hayatından Herkesi SildiBazı arkadaşlarını hayatından çıkarmaya karar veren Hülya Avşar, 1 gecede temizlik operasyonu yaptı ve 3 kişi haricinde herkesi hayatından çıkardı.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Düğün Hazırlıklarını HızlandırdıŞeyma Subaşı bu gün özel uçakla St Tropez'e gitti.
FOTO GALERİ
- 09:56 - Sıla’ya hırsız şoku
- 09:46 - Rönesans'a baskın! Rusya’da 1.7 milyar dolarlık usulsüz transferle suçlandı
- 09:40 - Son dakika... Yeni düzenleme geliyor! Bunu yapan patrona büyük ceza
- 09:30 - Beyoğlu'nda 'sınırsız elektronik sigara' partisine baskın! 800 kişiye ceza
- 09:23 - Neçirvan Barzani'den referandum açıklaması
- 09:16 - Ne zaman yargılanacak? İşte o tarih
- 09:11 - The Guardian'dan Güney Kıbrıs hakkında çarpıcı iddia!
- 09:06 - Dernek başkanını ağaca bağlayıp işkence yaptılar
- 09:02 - ‘Pembe trambüs’ dönemi başladı
- 08:59 - Öğrenci servisi devrildi! Yaralılar var...
- 08:55 - Erdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşme
- 08:50 - Başbakan Yıldırım'dan son dakika TEOG açıklaması
- 08:45 - Ünlü oyuncu kazaya karıştı
- 21:30 - Merve Dinçkol: Oyuncu Değilim Sunucuyum
- 18:15 - Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: Bakırköy'de Spor Yapmayan Kalmayacak
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim