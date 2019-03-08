Sıla'nın kadınlar günü mesajı çok beğinildi

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural ile şiddet davası sonrası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sıla'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sıla, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. "Sadece 2018 yılında 400 kadın cinayete kurban gitti" ifadelerini kullanan Sıla, feminizmin öncülerinden olan "Kadının Adı Yok" ve "Aslında Özgürsün" gibi kitapların yazarı Duygu Asena anısına çekilen videoyu paylaştı.

Sıla, seslendirdiği videoyu "'Duygu Asena' bir kadın hakları manifestosu niteliğindeki 'Kadının Adı Yok' eserini 1987 yılında yazdı. Sadece 2018 yılında 400 kadın cinayete kurban gitti. 32 yıldır öldürülen her kadının adını biliyoruz ama hala kadının adı yok..." notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.