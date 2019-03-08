  • BIST 101.591
  • Altın 227,447
  • Dolar 5,4584
  • Euro 6,1197
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKuduz virüsü panik yaşattı. Köy karantina altına alındı!

Sıla'nın kadınlar günü mesajı çok beğinildi

»
Sıla'nın kadınlar günü mesajı çok beğinildi
Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural ile şiddet davası sonrası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sıla'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sıla, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. "Sadece 2018 yılında 400 kadın cinayete kurban gitti" ifadelerini kullanan Sıla, feminizmin öncülerinden olan "Kadının Adı Yok" ve "Aslında Özgürsün" gibi kitapların yazarı Duygu Asena anısına çekilen videoyu paylaştı.

Sıla, seslendirdiği videoyu "'Duygu Asena' bir kadın hakları manifestosu niteliğindeki 'Kadının Adı Yok' eserini 1987 yılında yazdı. Sadece 2018 yılında 400 kadın cinayete kurban gitti. 32 yıldır öldürülen her kadının adını biliyoruz ama hala kadının adı yok..." notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim Kardashian moda haftasına kıyafetiyle damga vurdu07 Mart 2019 Perşembe 15:11
  • Demet kimi özledi?07 Mart 2019 Perşembe 14:56
  • "Kafamı duvarlara vurdu"07 Mart 2019 Perşembe 12:28
  • Sneijder boşanma iddialarına ne yanıt verdi07 Mart 2019 Perşembe 11:21
  • Dava başladı!07 Mart 2019 Perşembe 10:44
  • Yağmur Aşık depresyona girdi haberlerine tepki gösterdi06 Mart 2019 Çarşamba 18:24
  • "Senin yüzünden kardeşimin psikolojisi bozuldu"06 Mart 2019 Çarşamba 17:40
  • Siret Derman Amsterdam'da evlendi06 Mart 2019 Çarşamba 17:23
  • "Küçük kızlarım bana özeniyor"06 Mart 2019 Çarşamba 15:51
  • Ahmet Kural Washington Post'a dava açmaya hazırlanıyor06 Mart 2019 Çarşamba 15:41
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim