Sıla'nın flamingo aşkı!

Temmuz ortasından bu yana art arda konserler veren Sıla, yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Sıla, kendisi için tahsis edilen villanın havuzunda flamingo ile keyif yaparken görüntülendi.

Temmuz ortasından bu yana art arda konserler veren Sıla, yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Sıla, kendisi için tahsis edilen villanın havuzunda flamingo ile keyif yaparken görüntülendi.

Yaklaşık 3 saat bu halde güneşin altında kalan Sıla, arkadaşları ile sohbet etti, telefonlara cevap verdi ve bol bol fotoğraf çektirdi. Keyfi hayli yerinde olan Sıla, Eylül sonuna kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahneye çıkacak.

Ünlü şarkıcı, daha sonra uzun bir tatil yapacak.