ŞİLAN MAKAL - ŞENER ÖZBAYRAKLI'DAN İLK FOTOĞRAF!

Şilan Makal’la futbolcu Şener Özbayraklı aşkı, ilk kez görüntülendi.

4 yıldır birlikte fotoğraflanmamak için köşe bucak kaçan çift, sonunda objektiflere yakalandı. Oyunculuk için tarih öğretmenliğini bırakıp, Yeni Gelin dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Şilan Makal'ın, futbolcu Şener Özbayraklı’yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak “Anormal” adlı tiyatro oyununda rol alan Şilan Makal, 4 yıldır sakladığı ilişkisi hakkında ilk kez geçtiğimiz aylarda konuşarak “Huzuru Şener’de buldum” ifadelerini kullanmıştı. Magazin dünyasının 4 yıldır peşinde olduğu aşkı ilk kez Güneş Gazetesi'nden Tolga Aslan görüntüledi.

PANİKLEDİLER

Önceki gün Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’ye tiyatro izlemeye giden Şilan Makal ve Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı muhabirimiz tarafından fotoğraflandığını fark edince panikledi. Özbayraklı, ellerini kaldırarak “Lütfen çekmeyin, çekmeyin” şeklinde tepki gösterdi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Sonrasında hızlı adımlarla AVM’den çıkmaya çalışan çift sorular karşısında daha da panikleyerek “Her şey güzel gidiyor” demekle yetinirken Şener Özbayraklı evlilik için “İnşallah” dedi. Genç çift, daha sonra son model araçlarıyla oradan ayrıldı. Makal'ın her ne kadar saklamaya çalışsa da parmağındaki tektaş dikkat çekti. Oyuncunun evlilik teklifi aldığı tahmin edildi.