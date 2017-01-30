Olayın terör saldırısı olmadığı belirtilirken 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
ELİMİ İNCİTTİM!
Anadolu Hisarı'nda saldırının gerçekleştiği mekanda ünlü sanatçı Demet Akalın da vardı. Ünlü sanatçı Twitter hesabından yaşadıklarını böyle anlattı.
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Silahlı saldırı anında Demet Akalın da oradaydı!
İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı iddia ediliyor. Ünlü sanatçı Demet Akalın da o sırada mekandaydı.
Olayın terör saldırısı olmadığı belirtilirken 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Demet Akalın
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Silahlı saldırı anında Demet Akalın da oradaydı!İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı iddia ediliyor. Ünlü sanatçı Demet Akalın da o sırada mekandaydı.
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