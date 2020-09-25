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Silahlanan tarikatlara soruşturma başlatıldı

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Silahlanan tarikatlara soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin açıklamalarda bulundu.  Çekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

"(Selefi gruplar) Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

"Mahkemelerimiz tarafından bugüne kadar açılan 289 darbe davasının 276'sı karara bağlanmış, yapılan yargılamalar sonucu 4 bin 134 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir. 

"Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacak"

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