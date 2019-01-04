Sıla'dan yeni Ahmet kural açıklaması

Geçtiğimiz aylar da Ahmet kural'dan şidet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla gençoğlu olaya dair yeni açıklamalar yaptı.

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla, Kural'dan şikayetçi olmuştu. Şarkıcı'dan konuya dair yeni açıklamalar geldi."Ameliyat olmam gerecek" diyen Sıla, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Her yerim mordu. Bileğimde iç kanama, dirseğimde iç kanama. Önümüzdeki günlerde ameliyat olmam gerekecek...Emsal dava olmasını istiyorum. Onun alacağı cezayla hiç ilgim yok. ‘O perişan olsun, mahvolsun, zindanlarda çürüsün!’ hiçbir zaman çıkış noktam bu olmadı. Ama karşılıksız kalmasın...

Bir de bu olayın magazinleştirilmesine karşıyım. Bu, bir şiddet problemi. Kadın, erkek, hayvan, herhangi bir canlı neyse o, bu bir şiddet problemi. Ve bu tip problemler oraya çıkmak zorunda. Biz bunları konuşmak zorundayız...Kadınların konuşması lazım. Utanmaması lazım. Bu bizim değil, bunu bize yapanların utanması gereken bir şey." şeklinde konuştu.