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Sıla'dan Tokat Açıklaması

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Sıla'dan Tokat Açıklaması
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, eski sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine tokat attığı iddiasına yanıt verdi.

Kıskançlık krizine giren Ahmet Kural’ın, tartışma anında Sıla Gençoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncudan sonra popçudan da bu haberlere yalanlama geldi.

Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; bir üniversitenin ödül törenine katılan Sıla, "Ahmet Kural ile dostluğumuz baki. Çıkan haberlere gülüyoruz" açıklamasında bulundu.

Ahmet Kural, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Başarılı oyuncu, "Üstün hayal gücünüzle beni karalamaya çalışırken, değerli bir sanatçımıza da iftira attığınızın farkına varmanızı dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

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