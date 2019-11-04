  • BIST 99.952
  • Altın 276,683
  • Dolar 5,6947
  • Euro 6,3565
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

SILA’DAN SEVGİLİSİ HAZER AMANİ’YE VİDEOLU GÖNDERME!

»
SILA’DAN SEVGİLİSİ HAZER AMANİ’YE VİDEOLU GÖNDERME!
Oyuncu Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra, ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla, Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile aşkını bir kez daha ilan etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında Beşiktaş’ta araç içinde sarmaş dolaş bir şekilde uyuya kalmış olarak görüntülenen Sıla ve Hazer Amani uzun bir süre görüntüleriyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmış, sevenlerinin kafasını karıştırmıştı.

Aradan aylar geçtikten sonra aşklarını ulu orta yaşamaya başlayan ikiliden Sıla, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Amani’ye duyduğu aşkı bir kez daha gösterdi. Ünlü şefin dans ederken görüldüğü kısa bir videosunu takipçileriyle paylaşan Sıla, bu görüntünün üzerine düştüğü “Oyun arkadaşım, sevgilim” notu ile ne kadar mutlu olduğunu gösterdi.

PAZAR GÜNÜ EVLENECEĞİ YAZILIP ÇİZİLMİŞTİ

Aradığı aşkı bulan Sıla’nın, Hazer Amani sürpriz bir şekilde nikah masasına oturacağı iddia edildi. Hatta ünlü şarkıcının hamile olduğu da öne sürüldü. Ancak çıkan haberlere ilk yanıt geldi. Sıla’nın mejaneri Serkan Güney, “Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” diyerek söylentilere noktayı koydu.

sila-ic.jpg

Etiketler: , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!04 Kasım 2019 Pazartesi 10:33
  • KAPADOKYA İÇİN İPTAL DAVASI!04 Kasım 2019 Pazartesi 10:08
  • MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANDI!04 Kasım 2019 Pazartesi 09:56
  • CESUR MODEL KATİE PRİCE İNGİLTERE SOKAKLARINDA SÜTYENSİZ GEZDİ!02 Kasım 2019 Cumartesi 11:12
  • ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!02 Kasım 2019 Cumartesi 11:01
  • CAN YAMAN'DAN HÜLYA AVŞAR'A YANIT!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:39
  • MELANİE GRİFFİTH GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:28
  • DİDEM SOYDAN’IN HALLOWEEN POZU!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:18
  • MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİ DE CADILAR BAYRAMI’NI KUTLADI!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:04
  • HALUK LEVENT YİNE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim