Sıla’dan Halil Sezai’ye: "Yazıklar olsun!"

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki yaşlı adamı darp ettiği skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sanat camiasından tepki sesleri yükseldi. Halil Sezai'ye tepki gösterenlerden biri de Sıla oldu.

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villada gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai Paracıkoğlu'na tepki yağıyor. Şarkıcı Sıla da meslektaşına sert çıktı.



Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından "Yazıklar olsun Halil Sezai" mesajını paylaştı. Sıla’nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



