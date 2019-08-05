SILA'DAN ESKİ İLİŞKİ YORUMU

Yeni şarkısı “Karanfil”in provaları için stüdyolarının kapılarını "Hey Canlı" programına açan Sıla; özel hayatına dair herkesin merak ettiği konuları da ilk kez açıkladı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Şef Hazer Amani’yle olan birlikteliğini ilk kez açıklayan Sıla, “Kalbiniz dolu mu?” sorusuna “Benim kalbim hep dolu” yanıtını verdi Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıklarken, “Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum” ifadelerinde bulunan Sıla, söz Ahmet Kural ile yaşadığı sıkıntılı süreçten açılınca yine çok konuşulacak sözler söyledi.

Sıla "Rafta bir kitap daha diyorum. Üstünde konuşulacak bir şey yok. Bitti, atlattık ve önümüze bakıyoruz. Çok sancılı, yorgun bir süreç oldu. Aileme ve yakın çevreme de yansıdı. Umarım kadınlar için bir güç olmuştur. Nefer olabildiysem ne ala..." ifadelerinde bulundu.