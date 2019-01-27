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Sıla'dan Ahmet Kural'a manipüle davası

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Sıla'dan Ahmet Kural'a manipüle davası
Sıla, davalık olduğu eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural hakkında bir dava daha açtı.

Ahmet Kural ile avukatının, dava dosyasına giren görüntüleri keserek soruşturmayı manipüle etmeyi amaçladıklarını iddia eden Sıla Gençoğlu, savcılığa şikayette bulundu.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’ın kendisine şiddet gösterdiği iddiası üzerine açılan davanın görülmesi öncesinde, Kural ve avukatı hakkında savcılığa şikayette bulundu. Gençoğlu, Kural ile avukatının, olaydan 18 saat sonra bir ortamda şarkı söylerken çekilen videosunun üzerinde tahrifat yaptıklarını iddia etti.
 “SORUŞTURMADA MANİPÜLASYON AMAÇLANDI”
 Sıla Gençoğlu adına avukatı tarafından verilen şikayet dilekçesinde, Sıla’nın yüzündeki morlukların göründüğü 6 saniyelik kısmın kesilerek, videonun tahrif edildiği, bununla da soruşturmada manipülosyan yapılmak istendiğinin amaçlandığı ileri sürüldü. Dilekçede, Ahmet Kural hakkında, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarından, avukatı hakkında da, bu suçlamaların yanı sıra, “görevi kötüye kullanma” suçlamasından soruşturma başlatılması talep edildi. 

 

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