Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla gündemden düşmeyen Sıla, geçtiğimiz hafta MasterChef yarışmasıyla ünlenen Hazer Amani le sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Yayında meçhul erkeğin kim olduğu yönünde tahminlerde bulunulurken; fotoğrafların iki hafta önce çekilmiş olabileceği söylendi.
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Sıla yine sarmaş dolaş görüntülendi
Şarkıcı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz günler de aşçı Hazer Amani ile sarmaş dolaş yakalanması gündem olmuştu. Genç şarkıcı'nın bu sefer de başka bir erkekle sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı.
Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla gündemden düşmeyen Sıla, geçtiğimiz hafta MasterChef yarışmasıyla ünlenen Hazer Amani le sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Etiketler: sıla gençoğlu, meçhul, erkekle, görüntülendi
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