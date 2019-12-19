Sıla ve Hazer Nerede Evlenecek?

Şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Amani'nin Ocak ayının ikinci haftasında Roma'da evlenecekleri iddia edildi... Düğün ünlü çifte 130 bin liraya mal olacak...

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre daha önce farklı yer ve tarihler teleffuz edilse de Sıla ve Hazer Amani'nin nerede ve ne zaman evlenecekleri ortaya çıktı...

İtalya'nın aşk kokan başkenti Roma'da Ocak ayının ikinci haftası evlenecekleri söylenen Sıla ve Hazer Amani, sınırlı sayıda davetlinin katılacağı büyük günün detaylarını sır gibi saklıyor.

Çiftin daha önce de aşk kaçamağı için Roma'yı tercih etmesi ve şef Hazer Amani'nin işi gereği bu kenti iyi bilmesi bu kararda etkili oldu.

Ünlü çift sınırlı sayıdaki davetlinin ulaşım ve konaklama masrafları için 130 bin TL ödeyecek.