SILA VE HAZER AMANİ AŞKI GÖRÜNTÜLENDİ!

Şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani içinde bulunduğumuz yılın ilk günlerinde bir arabanın arka koltuğunda samimi bir şekilde görüntülenmiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Aracın arka koltuğunda kafa kafaya ve elele uyurken kırmızı ışıkta kameralara takılan Sıla ve Hazer Amani konuyla ilgili olarak açıklamada bulunmamış ve her iki taraf da sessizliğe gömülmeyi tercih etmişti. Olay görüntülerden aylar sonra ikili artık beraber görüntü vermeye karar verdi. Yaşadıkları aşkı gizleme gereği duymayan şarkıcı Sıla ve şef sevgilisi Hazer Amani, uzun bir aradan sonra ilk kez baş başa Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

MUTLULUK POZLARI

Yoğun geçen Harbiye konserleri sonrasında sevgilisi ile birlikte alışverişe çıkan güzel şarkıcı, uzun süre mağazaları dolaştılar. Kitap satan bir mağazaya uğrayan ikili burada yaklaşık 1 saat vakit geçirdiler. Yeni çıkan ve gündeme dair bolca kitap alan iki sevgili günün sonunda ise soluğu sinemada aldılar. Soruları yanıtsız bırakan Sıla ve Hazer Amani çiftinin mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.