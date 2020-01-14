  • BIST 119.975
  • Altın 292,996
  • Dolar 5,8930
  • Euro 6,5645
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Sıla, şef Hazer Amani ile evlendi. Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda yapılması planlanan düğünün yeri son dakikada değişti. Çift, Sıla’nın Taksim’deki evinde nikâh defterine imza attı.

»
Sıla, şef Hazer Amani ile evlendi. Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda yapılması planlanan düğünün yeri son dakikada değişti. Çift, Sıla’nın Taksim’deki evinde nikâh defterine imza attı.
Sıla, şef Hazer Amani ile evlendi. Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda yapılması planlanan düğünün yeri son dakikada değişti. Çift, Sıla’nın Taksim’deki evinde nikâh defterine imza attı.

ŞARKICI Sıla ve şef Hazer Amani, geçen yıla damga vuran sürpriz aşklarını nikâh masasına taşıdı. Çift, dün yapılan sade bir törenle evlendi.

sila2.jpg

Yalnızca çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının davetli olduğu düğün merasiminin Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda basından gizli yapılması planlanıyordu. Ancak düğün yerinin ifşa olması üzerine çift, son dakika değişikliği yaparak Sıla’nın Taksim Residence’daki evinde nikâh defterine imza attı.

 

5e1d4a26d3806c0b9c3e325c.jpg

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kıydığı nikâhta Sıla’nın şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaptı. Hazer Amani’nin şahitliğini ise ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ve Kemal İnal üstlendi.

 

ROMA'DA TATİL 

Sıla, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani’nin damatlık tercihi Cavalli oldu. Törenin ardından ünlü çift, 100 kişilik düğün partisi için Alancha’ya geçti. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacak.

 

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kıydığı nikah sonrası, törene katılanlar Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

 

Çift nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta bir davet verdi. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100’e yakın dostu katıldı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozlarını takipçileriyle paylaştı.13 Ocak 2020 Pazartesi 17:36
  • Oyunculuğunun yanı sıra sesinin güzelliğiyle de bilinen Serenay Sarıkaya'ya albüm teklifleri yağıyor. Her fırsatta şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen Sarıkaya, şarkıcılık yapmak istemediğini de dile getiriyor.13 Ocak 2020 Pazartesi 17:31
  • Düğünün detayları belli oldu!13 Ocak 2020 Pazartesi 17:25
  • Gülşen'le Serenay Sarıkaya'nın benzer kıyafet tercihleri magazin gündemini karıştırdı. Gülşen'in Serenay Sarıkaya'nın etkisinde kaldığı iddia edildi. Fakat Gülşen'in benzer bir elbiseyi daha önce de 13 Ocak 2020 Pazartesi 17:15
  • Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.13 Ocak 2020 Pazartesi 16:05
  • YEŞILÇAM'IN KÖTÜ KADINI'NDAN YÜREK BURKAN İTİRAFLAR.. "O gittiğinden beri kendimi yalnız hissediyorum "13 Ocak 2020 Pazartesi 11:13
  • Ahu Aysal'ın Les Ottomans'ına talip çıktı11 Ocak 2020 Cumartesi 15:18
  • Eski modelden şok sözler09 Ocak 2020 Perşembe 18:14
  • ''Ne karışacak şimdi ortalık! Gıybete gel…''09 Ocak 2020 Perşembe 17:53
  • Erkan Petekkaya: Beni tehdit ettiler09 Ocak 2020 Perşembe 17:24
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim