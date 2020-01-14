Sıla, şef Hazer Amani ile evlendi. Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda yapılması planlanan düğünün yeri son dakikada değişti. Çift, Sıla’nın Taksim’deki evinde nikâh defterine imza attı.

ŞARKICI Sıla ve şef Hazer Amani, geçen yıla damga vuran sürpriz aşklarını nikâh masasına taşıdı. Çift, dün yapılan sade bir törenle evlendi.

Yalnızca çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının davetli olduğu düğün merasiminin Nişantaşı’ndaki Alancha adlı mekânda basından gizli yapılması planlanıyordu. Ancak düğün yerinin ifşa olması üzerine çift, son dakika değişikliği yaparak Sıla’nın Taksim Residence’daki evinde nikâh defterine imza attı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kıydığı nikâhta Sıla’nın şahitliğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaptı. Hazer Amani’nin şahitliğini ise ünlü şovmen Beyazıt Öztürk ve Kemal İnal üstlendi.

ROMA'DA TATİL

Sıla, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani’nin damatlık tercihi Cavalli oldu. Törenin ardından ünlü çift, 100 kişilik düğün partisi için Alancha’ya geçti. Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kıydığı nikah sonrası, törene katılanlar Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Çift nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta bir davet verdi. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100’e yakın dostu katıldı.