Otomobilin içindeki sarmaş dolaş halleri dikkat çeken Sıla ve Hazer Armani patlayan flaşlara aldırmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili Sıla’nın Nişantaşı’ndaki evine gitti.
Ayakta durmakta zorluk çeken Sıla’ya sitenin güvenliği ve Hazar Armani destek olurken ünlü şefin parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.
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Sıla sarmaş dolaş kiminle görüntülendi
Şarkıcı Sıla önceki akşam adını MasterChef yarışmasıyla duyuran Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş’ta görüntülendi.
Otomobilin içindeki sarmaş dolaş halleri dikkat çeken Sıla ve Hazer Armani patlayan flaşlara aldırmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili Sıla’nın Nişantaşı’ndaki evine gitti.
Etiketler: sıla gençoğlu, hazer armani, görüntülendi
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