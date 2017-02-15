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Sıla, kazaya rağmen sahneye çıktı

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Sıla, kazaya rağmen sahneye çıktı
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce’de trafik kazası geçirdi. Ünlü şarkıcı Düzce Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ankara'daki konserini iptal etmedi ve sevenleriyle buluştu.

Dün TEM otoyolunun Sakarya kesiminde trafik kazası geçirerek, hafif yaralanan Gençoğlu, Düzce Atatürk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından konser vermek için Ankara’ya geldi.

ATO Congresium’da, saat 21.00’de başlaması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar dolayısıyla 22.30’da başlayan konsere 3 bin 200 kişi katıldı. Sıla, sahneye kendisi için yerleştirilen koltukta oturarak başladığı konserinde önce salondakileri selamlayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"İyiyim, iyiyim. Dipçik gibiyim. İki elim kanda olsa, gelirim." diyen şarkıcının bu sözleri alkışla karşılandı.

Geçirdiği kaza sonucu hafif yaralandığını belirten Sıla, "Biraz yaralandık berelendik ama o arabanın içinden sağ salim çıktık ya daha da başka bir şey istemem. Bir gün mucizeye inanmak varsa, o benim için bugün oldu." dedi.

Kaza geçirdiği günün 14 Şubat Sevgililer Günü olduğuna dikkati çeken şarkıcı Sıla, kazayı bu nedenle hiç unutamayacağını da esprili yaklaşımıyla anlattı.

Sıla Gençoğlu, bazı şarkıları ayakta söyleyerek sağlık durumunda bir problem olmadığını da gösterdi.

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