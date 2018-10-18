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Sıla: 'Her şey yolunda'

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Sıla: 'Her şey yolunda'
Ahmet Kural’la 9 aylık ayrılığın ardından barışan Sıla, önceki gün Etiler’deki bir solaryum merkezinden çıkarken görüntülendi.

Ahmet Kural’la 9 aylık ayrılığın ardından barışan Sıla, önceki gün Etiler’deki bir solaryum merkezinden çıkarken görüntülendi.

Ahmet Kural’la barışmasını doğrulayan şarkıcı “Evet, her şey yolunda” diye konuştu. “Düğün ne zaman?” sorusuna da tebessüm etmekle yetindi.

NEDEN AYRILMIŞLARDI?

9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

İkiliden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Birbirlerini takipten çıkardılar, fotoğrafları sildiler. Daha sonra Ahmet Kural, Sıla'yı yeniden takibe aldı ama şarkıcı bu takibe geri dönmedi. Hatta Ahmet Kural'ı engelledi.

HABER MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Çift 10 ay sonra barıştı. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

 

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