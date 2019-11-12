  • BIST 104.089
  • Altın 269,820
  • Dolar 5,7676
  • Euro 6,3552
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

SILA-HAZAR AMANİ ÇİFTİ AŞKA GELDİ!

»
SILA-HAZAR AMANİ ÇİFTİ AŞKA GELDİ!
Evlenecekleri konuşulan Sıla ile Hazar Amani çifti, Kıbrıs’a gitmeden önce İstanbul Havalimanı’nda öpüşürken objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini resmen açıklayan Sıla ile Hazer Amani ikilisi İstanbul Havalimanı'nda dudak dudağa yakalandı.

Sıla ile Hazer Amani, aylardır gizlediklerini aşklarını geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davete el ele giderek herkese duyurmuştu. Ardından Hazer Amani sosyal medya hesabından Sıla ile çekildiği bir fotoğraf paylaşmıştı.

havalimaninda-dudak-dudaga-yakalan-lmqj.png.png

İkili, aşklarına tam gaz devam ederken evlenecekleri iddiaları ortaya atılan Sıla ile Hazer Amani, Kıbrıs’a gitmeden önce İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı.

ÇEVREDEKİLERİ UMURSAMADI…

Dudak dudağa görüntüleri kameralara yansıyan Sıla ile Hazer Amani, çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden uzun süre öpüştü. Konser için Kıbrıs'a gittikleri öğrenilen çiftin, iki gün tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ERDOĞAN: NATO NE İŞE YARAR!12 Kasım 2019 Salı 13:31
  • AKŞENER: SAYIN ERDOĞAN, İNSANIMIZI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAKTAN BIKMADIN MI?12 Kasım 2019 Salı 13:04
  • İMAMOĞLU, LONDRA’YA GİDİYOR… FİNANS DÜNYASIYLA BULUŞACAK!12 Kasım 2019 Salı 12:43
  • NURGÜL YEŞİLÇAY AŞKINI KORUMAYA ALDI!12 Kasım 2019 Salı 12:26
  • JOSEPH ADLI MARKANIN ÇIKARDIĞI ‘GALOŞ’A BENZER BOTLAR 4000 TL’YE SATILIYOR12 Kasım 2019 Salı 12:18
  • RECEP İVEDİK 6’NIN GİŞEDEKİ PERFORMANSI BELLİ OLDU!12 Kasım 2019 Salı 11:50
  • GÖNÜL YAZAR’IN SEVGİLİSİ RÜZGAR MAĞDEN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO MU YOLLADI?12 Kasım 2019 Salı 11:18
  • SEDA SAYAN, SEZEN AKSU’NUN DİZLERİNDE YATTI!12 Kasım 2019 Salı 11:11
  • SON DAKİKA… KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ SKANDAL TEMAS12 Kasım 2019 Salı 11:04
  • SON DAKİKA… KRİTİK ABD ZİYARETİ ÖNCESİNDE BOMBA ANALİZ: ERDOĞAN’IN B PLANI VAR12 Kasım 2019 Salı 10:57
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim