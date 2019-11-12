SILA-HAZAR AMANİ ÇİFTİ AŞKA GELDİ!

Evlenecekleri konuşulan Sıla ile Hazar Amani çifti, Kıbrıs’a gitmeden önce İstanbul Havalimanı’nda öpüşürken objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini resmen açıklayan Sıla ile Hazer Amani ikilisi İstanbul Havalimanı'nda dudak dudağa yakalandı.

Sıla ile Hazer Amani, aylardır gizlediklerini aşklarını geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davete el ele giderek herkese duyurmuştu. Ardından Hazer Amani sosyal medya hesabından Sıla ile çekildiği bir fotoğraf paylaşmıştı.

İkili, aşklarına tam gaz devam ederken evlenecekleri iddiaları ortaya atılan Sıla ile Hazer Amani, Kıbrıs’a gitmeden önce İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı.

ÇEVREDEKİLERİ UMURSAMADI…

Dudak dudağa görüntüleri kameralara yansıyan Sıla ile Hazer Amani, çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden uzun süre öpüştü. Konser için Kıbrıs'a gittikleri öğrenilen çiftin, iki gün tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğü öğrenildi.