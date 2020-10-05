Sıla böyle yatılmaz ki...

Şarkıcı Sıla, Gökova'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Tekne tatili yapan Sıla, bikinili bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sıla Gençoğlu, yaptığı tekne tatilinden leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Sıla'nın paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.



İşte o paylaşım:



