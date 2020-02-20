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Şikayetler Geri Çekildi

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Şikayetler Geri Çekildi
Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler ile şimdiki eşi Kıvılcım Ural birbirine karşılıklı dava açmışlardı. Şimdi de aynı şekilde davaları geri çektiler.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze 2 yıl önce Kıvılcım Ural ile evlendi. Kıvılcım Ural Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'e hakaret davası açmıştı.

Kıvılcım Ural'in “Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu” Seçkin Piriler'e bu şekilde mesaj attığı hakaretleri ortaya çıkmıştı.

İkili uzlaştı ve davalarını geri çekti.

 

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