Şikayetler Geri Çekildi

Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler ile şimdiki eşi Kıvılcım Ural birbirine karşılıklı dava açmışlardı. Şimdi de aynı şekilde davaları geri çektiler.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze 2 yıl önce Kıvılcım Ural ile evlendi. Kıvılcım Ural Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'e hakaret davası açmıştı.

Kıvılcım Ural'in “Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu” Seçkin Piriler'e bu şekilde mesaj attığı hakaretleri ortaya çıkmıştı.

İkili uzlaştı ve davalarını geri çekti.