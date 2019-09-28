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SON DAKİKAİSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM DAHA!

SIK DEPREM OLUNCA HATIRLANDI!

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SIK DEPREM OLUNCA HATIRLANDI!
Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalamanın peşine düştü. Sigorta şirketleri, DASK satışlarında yüzde yüzlük bir artış olduğuna dikkat çekerken, depremin vereceği maddi zararlar nedeniyle kişilerin tüm mal varlıklarını kaybetmesi riskine karşı, vaki

İstanbul’da meydana gelen 5,8  büyüklüğündeki depremin DASK poliçelerinin önemini insanlara bir kez daha  hatırlattığını vurguladı. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan, Quick Sigorta Kurumsal ve  Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç, DASK poliçelerinin depremin kendini hatırlatmasıyla artışa geçtiğini ve etkisinin kısa süreli olduğunu belirtirken, DASK’a tabi olmayan yapılara deprem teminatı verilmediğini hatırlatırken, depremin  vereceği maddi  zararlar nedeniyle kişilerin tüm mal varlıklarını kaybetmesi riskine karşı hiç  vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortalarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

Hürriyrt'in haberine göre, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması ve büyük İstanbul depreminin beklendiği bilinmesine rağmen DASK poliçesini yaptırmayan çok sayıda vatandaşın bulunduğunu ifade eden Doğaç, şunları kaydetti:

“Türkiye’de DASK sigortalılık oranı yüzde 52,4’e ulaşabilmiş durumdadır. Şirketimizin DASK satışları tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 oranında artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor ancak deprem riski ülkemiz için bir gerçek ve DASK bu anlamda bir zorunluluk diyebiliriz. Bu rakam ve oranların artması için bu alanla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının kamu ve özel sektör tarafından sürekli bir şekilde gerçekleşmesi lazım. Unutmamak lazım ki DASK sigorta şirketlerinin bir ürünü değil. DASK kamunun yönettiği bir yapı ve biz özel şirketler bu zorunlu ürünü satıyoruz.”

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