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Sığınmacılar için yapılan harcamayı açıkladı

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Sığınmacılar için yapılan harcamayı açıkladı
Birleşmiş Milletler 72'nci Genel Kurul Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki sığınmacılar için yapılan toplam harcamanın 30 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye’deyaşayan üç milyonun üstünde Suriyeli ve 200 bin Iraklı sığınmacı olduğunu belirten Erdoğan, “İstikrarlı ve müreffeh bir Suriye için her adımı destekliyoruz. Mülteci akınını önlemek için her türlü adımı atıyoruz.” dedi.

Gerçekleştirilen Fırat Operasyonu ile 242 meskun mahalin IŞİD’den temizlendiğini ve üç bin militanın etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, “100 bin Suriyeli ülkesine geri dönerek yerleşti.” dedi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın Katar krizinde gerçekleştirdiği arabuluculuk çalışmalarını desteklediklerini söyleyen Erdoğan ekledi, “Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü yönünde çaba göstermesini öneriyoruz."

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni aldığı referandum kararlarından dönmeye davet eden Erdoğan, "Irak'ın da toprak bütünlüğü konusunda bağımsızlık talepleri gibi çatışmaya neden olabilecek taleplerden vazgeçilmeli. Erbil'i girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. Karar bölgede yeni çatışmalara neden olabilir. "

Nükleer silahların her türlüsüne karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Dünyayı nükleer silah belasından tümüyle temizlemeden bu tür sorunların üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır.” dedi.

Myanmar’da provakatif terör olayları bahane edilerek Arakan Bölgesindeki Müslüman topluma adeta bir etnik temizlik yapılmaktadır diyen Erdoğan, “Yüzbinlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır.” dedi.

Mağduriyetlere engel oalcak bir irade ortaya konmadığı takdirde dünyanın zulme sürükleneceğini ifade eden Erdoğan, “Biz güvenlik konseyinin tamamı aynı hak ve yetkilere sahip 20 ülkeden oluşan bir yapıya sahip olmasını öneriyoruz. İkinci dünya savaşı sonrası bir dünya yok. Tüm dünya ülkelerinin görev aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanı olacağını umuyoruz." dedi.

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