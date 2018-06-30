  • BIST 96.520
  • Altın 183,965
  • Dolar 4,5892
  • Euro 5,3587
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASigaraya Zam Kapıda!

Sigaraya Zam Kapıda!

»
Sigaraya Zam Kapıda!
Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı.

Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış yaşanırken, nispi vergi yüzde 65,23'ten yüzde 63'e düştü.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dominik'te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın son sözleri30 Haziran 2018 Cumartesi 08:33
  • Alattin Çakıcı için soruşturma başlatıldı30 Haziran 2018 Cumartesi 08:29
  • Yeni Adresi Acun Medya mı?29 Haziran 2018 Cuma 18:48
  • Yeni Hükümet Sisteminin, Ülkemizin Demokratik ve Ekonomik Gelişiminde Meydana Getireceği Faydalar ve Zararlar29 Haziran 2018 Cuma 18:41
  • Flaş... Flaş... Tarihi Yer Yanıyor!29 Haziran 2018 Cuma 15:29
  • Meteoroloji tarih verdi sıcaklar geliyor29 Haziran 2018 Cuma 11:41
  • Av tüfeğiyle köpekleri katletti29 Haziran 2018 Cuma 11:34
  • Fatih Altaylı'dan Bomba İddia!29 Haziran 2018 Cuma 11:28
  • Askerlikte bir dönem sona eriyor!29 Haziran 2018 Cuma 11:28
  • Türkiye'de bir ilk!29 Haziran 2018 Cuma 08:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim