Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış yaşanırken, nispi vergi yüzde 65,23'ten yüzde 63'e düştü.
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Sigaraya Zam Kapıda!
Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Sigaraya uygulanan 3 vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı.
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