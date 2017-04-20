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"Sigara" cinayetinde 3 gözaltı

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"Sigara" cinayetinde 3 gözaltı
Küçükçekmece Gölü kenarında "sigara isteme" nedeniyle çıkan tartışmada lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, küçük yaştaki 3 kişi yakalandı.

Küçükçekmece'de öldürülen lise öğrencisi Mustafa Mert  Peker'in cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Nisan'da  Küçükçekmece Gölü kenarında lise öğrencisi Mustafa Mert Peker'in sigara isteyen  kişiler tarafından darbedildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili,  çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini  inceleyen polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen 3 kişinin kimliğini tespit  etti.

Ekipler, tespitler doğrultusunda, lise öğrencisi Ö.O. (15), S.G. (14)  ve T.A'yı (17) gözaltına aldı. Yaşı küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne  sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin Peker'i darbettiği esnada yanındaki kız  arkadaşının da cep telefonunu gasp ettiği ileri sürüldü.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde göl kenarında gezen Atakent Sınav  Anadolu Lisesi  11. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Peker, kendisinden sigara  istediği iddia edilen 3 kişi tarafından darbedilerek bıçaklanmış, şüpheliler olay  yerinden kaçmıştı. sağlık ekiplerince İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Kanuni Sultan Süleyman eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peker, yapılan  müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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