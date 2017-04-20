"Sigara" cinayetinde 3 gözaltı

Küçükçekmece Gölü kenarında "sigara isteme" nedeniyle çıkan tartışmada lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, küçük yaştaki 3 kişi yakalandı.

Küçükçekmece'de öldürülen lise öğrencisi Mustafa Mert Peker'in cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Nisan'da Küçükçekmece Gölü kenarında lise öğrencisi Mustafa Mert Peker'in sigara isteyen kişiler tarafından darbedildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olaya karıştığı öne sürülen 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, tespitler doğrultusunda, lise öğrencisi Ö.O. (15), S.G. (14) ve T.A'yı (17) gözaltına aldı. Yaşı küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin Peker'i darbettiği esnada yanındaki kız arkadaşının da cep telefonunu gasp ettiği ileri sürüldü.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde göl kenarında gezen Atakent Sınav Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mustafa Mert Peker, kendisinden sigara istediği iddia edilen 3 kişi tarafından darbedilerek bıçaklanmış, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. sağlık ekiplerince İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.