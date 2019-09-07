SİGARA CEZALARINDA REKOR RAKAM!

Açık alanlarda sigara içilmesi yasağını genişletmeye hazırlanan hükümet, kural çiğneyen dumanaltı işletmeler ile sigara tiryakilerini affetmedi. Bakanlık 10 yılda 330 milyon 650 bin 641 TL ceza kesti.

SonDakika.com'un haberine göre; TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşlar, sigaraya yapılan zamlarla birlikte açık tütün satışının patladığına dikkat çekerek, kontrol altına alınması için yaptırım uygulanmasını istedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın başkanlığını yaptığı Dilekçe Komisyonu, başvuruları Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlığın TBMM'ye gönderdiği rapor, Türkiye'de hükümetin sigaraya karşı yürüttüğü mücadeleyi gözler önüne serdi. Bakanlık, son 10 yılda ülke genelinde 23 milyon 341 bin 590 denetim gerçekleştirildiğini, ihlal tespit edilen işletmelere ve kişilere 330 milyon 650 bin 641 TL ceza kesildiğini bildirdi.