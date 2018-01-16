Şiddet Mağduru!

Sunucu Eda Pera Küçük 'Baba Candır' dizisinde birlikte rol aldığı Tolga Pancaroğlu ile sevgili olmuştu. Tolga Pancaroğlu, ilişki süresince bir çok kez Eda Pera Küçük'e şiddet uygulamış, son şiddete maruz kaldığında hastanelik olmuştu.

Magazin - 16.01.2018 10:49Tolga Pancaroğlu'nun elinde gizli çekilmiş videolarının bulunduğunu söyleyen Eda Pera Küçük, "Arkadaşlarımın polise haber vermesiyle ölümden döndüm. En son dövdüğünde bir hafta hastanede yattım. Belgelerimle savcılığa başvurdum, koruma kararı çıktı. Fakat Tolga bu kararı da ihlal etti, şu an hakkında yakalama emri var" demişti. Davayı geri çekmesi için tehdit edildiği belirten Eda Pera Küçük, "Tolga bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti. Ailesi de davayı geri çekmem için tehdit ediyor. Bugüne kadar aileme bir şey anlatamadım. Ancak artık her şey ortaya çıksın istiyorum" demişti. Son olarak Eda Pera Küçük, sosyal paylaşım sitesinden çağrıda bulundu. Küçük, "Yalvarıyorum artık n'olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin!" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Gecce.com

https://www.gecce.com.tr/haber-eda-pera-kucuk-sosyal-medyadan-yardim-istedi