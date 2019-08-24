MedyaRadar.com'un haberine göre; Fedai Baran isimli kişi, 18 Ağustos Pazar günü buluştuğu eski eşi Emine Bulut’u küçük kızının yanında boğazından bıçakladı. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde küçük kızın 'Anne ölme' feryadı Bulut'un ise 'Ölmek istemiyorum' sözleri Türkiye’yi ayaklandırdı. Bulut’un ölümünden sonra Türk dizilerinde yer verilen kadına şiddete de tepkiler büyümeye başladı.
"KADINLARIN CANI BU KADAR UCUZ"
Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan görüntülerin ardından neredeyse her bölümünde kadına şiddete yer verilen dizilere tepkiler büyümeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Alkole, sigaraya sansür uygulayan RTÜK, nedense kadına şiddeti meşrulaştıran TV dizilerine dokunmuyor. Kadınların canı bu kadar ucuz" dedi.
RTÜK’E ŞİKAYET YAĞMIŞTI
Yayınlandığı ilk günden itibaren kadın şiddet görüntüleriyle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi için binlerce kişi RTÜK’e şikayet yağdırmıştı. Yayın hayatına Eylül ayında başlayacak olan Aşk Ağlatır dizisindeki genç kızın şiddet gördüğü sahneler daha yayınlanmadan tepki toplamaya başladı.
- BIST 97.149
- Altın 282,758
- Dolar 5,7454
- Euro 6,3899
- İstanbul 28 °C
- Ankara 26 °C
- SAVAŞ SİNYALİ: KUZEY KORE, JAPON DENİZİNE 2 FÜZE ATTI!
- MUSTAFA SANDAL, MELİS SÜTŞURUP HAKKINDA YAYIN YASAĞI KARARI ALDIRDI!
- ŞİDDET İÇEREN DİZİLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!
- EMİNE BULUT CİNAYETİNİ KAYDEDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
- TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINDA NEREDE YER ALIYOR?
- EMİNE BULUT CİNAYETİNE, DIŞ BASINDAN DA TEPKİ GELDİ!
- PENÇE 3 HAREKATI BAŞLADI!
- DOĞU AKDENİZ GAZINA ÖZEL ŞİRKET FORMÜLÜ
- HAVALAR ISINIYOR!
- PAVYONCULARLA GAZETECİLER BÖYLE ANLAŞIYORLARMIŞ!
- ERDOĞAN, KADIN CİNAYETLERİNİ ARAŞTIRMA TALİMATI VERDİ!
- BAŞSAVCILIK, EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ!
- MERAL AKŞENER'DEN, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ!
- SAMSUN'DA SEL FELAKETİ: 2 KİŞİ ÖLDÜ!
- KAZ DAĞLARI İÇİN YENİ PLAN NE?
ŞİDDET İÇEREN DİZİLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!
MedyaRadar.com'un haberine göre; Fedai Baran isimli kişi, 18 Ağustos Pazar günü buluştuğu eski eşi Emine Bulut’u küçük kızının yanında boğazından bıçakladı. Günler sonra ortaya çıkan görüntülerde küçük kızın 'Anne ölme' feryadı Bulut'un ise 'Ölmek istemiyorum' sözleri Türkiye’yi ayaklandırdı. Bulut’un ölümünden sonra Türk dizilerinde yer verilen kadına şiddete de tepkiler büyümeye başladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 11:02 - SAVAŞ SİNYALİ: KUZEY KORE, JAPON DENİZİNE 2 FÜZE ATTI!
- 10:50 - MUSTAFA SANDAL, MELİS SÜTŞURUP HAKKINDA YAYIN YASAĞI KARARI ALDIRDI!
- 10:42 - ŞİDDET İÇEREN DİZİLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!
- 10:37 - EMİNE BULUT CİNAYETİNİ KAYDEDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
- 10:29 - TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINDA NEREDE YER ALIYOR?
- 10:21 - EMİNE BULUT CİNAYETİNE, DIŞ BASINDAN DA TEPKİ GELDİ!
- 10:14 - PENÇE 3 HAREKATI BAŞLADI!
- 10:08 - DOĞU AKDENİZ GAZINA ÖZEL ŞİRKET FORMÜLÜ
- 17:48 - HAVALAR ISINIYOR!
- 17:33 - PAVYONCULARLA GAZETECİLER BÖYLE ANLAŞIYORLARMIŞ!
- 17:27 - ERDOĞAN, KADIN CİNAYETLERİNİ ARAŞTIRMA TALİMATI VERDİ!
- 17:22 - BAŞSAVCILIK, EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ!
- 17:03 - MERAL AKŞENER'DEN, EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİ!
- 16:34 - SAMSUN'DA SEL FELAKETİ: 2 KİŞİ ÖLDÜ!
- 16:19 - KAZ DAĞLARI İÇİN YENİ PLAN NE?
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim