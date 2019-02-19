Sibel Tüzün "Aldatan kadına saygı duyulmaz sözünü" affetmedi

Sibel Tüzün, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan eski eşi Ender Balcı’ya bir dava daha açtı. Sibel Tüzün, ‘Aldatan kadına saygı duyulmaz’ diye paylaşım yapan Ender Balcı’nın cezalandırılmasını istedi

Dört yıl birlikte olduğu Ender Balcı ile altı aylık evliliğini 30 Aralık 2016'da Mudanya'da bitiren Sibel Tüzün, kendisine şantaj yaptığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek eski eşine uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak Sibel Tüzün; eski eşinin, yasaklara uymayarak kendisine mesaj atmaya devam ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Mesajları delil olarak sunan şarkıcının ihbarı sonrası Ender Balcı hakkında 'tehdit, hakaret, şantaj ve huzur bozma' suçundan dava açılmıştı. Ender Balcı, 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu gelişme sonrası Ender Balcı, çocuklarının nafakası nedeniyle yeniden mahkemeye başvurarak 1000 liralık iştirak nafakasının 500 liraya düşürülmesi ve yarı oranında karşıladığı eğitim masraflarının kaldırılması için dava açtı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Karşı dava açan Sibel Tüzün, prodüktör olan Ender Balcı'nın maddi durumunun kötü olmadığını belirtti. Sibel Tüzün, ödenmeyen nafakalar için eski eşi hakkında icra takibi başlattı.

İkili arasındaki yargı süreci devam ederken Ender Balcı, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada 'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını başka adamlarla aldatıp çocuklarını babasız bırakan kadınlara saygı duyulmaz' diye bir yazı paylaştı.

Mesaj sonrası yeniden savcılığa başvuran Sibel Tüzün, eşinin cezalandırılmasını istedi.

Sibel Tüzün'ün şikayeti sonrası ifadesi alınan Ender Balcı, mesajında hakaret kastının olmadığını söyledi.

ESKİ EŞİNİ AFFETMEDİ

Dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak Sibel Tüzün, eski eşini affetmedi.

Soruşturma sonunda Ender Balcı hakkında, hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Günaydın)