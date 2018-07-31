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Sibel Can'ın yeni balkon pozu!

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Sibel Can'ın yeni balkon pozu!
Sibel Can, Ege turnesini tamamladı. Bodrum Antik Tiyatro’da 17 Ağustos’ta vereceği konseri öncesinde Çeşme’de yorgunluk atıyor.

Sibel Can Bodrum Antik Tiyatro’da 17 Ağustos’ta vereceği konseri öncesinde Çeşme’de yorgunluk atıyor.
 
Ancak konakladığı Alavya Otel’in balkonunda poz veren Sibel Can’ın üzerinde bu kez bikini yok, elbise var.

Oysaki Sibel Can Ağustos 2017’de, Bodrum’da kaldığı otelin balkonunda bikiniyle görüntülenmişti.
 
“Fotoğrafınızın çekildiğinden haberiniz yok muydu?” sorusuna şu cevabı vermişti:
 
“Haberim yoktu desem. Ya da vardı desem. ‘Haberi vardı’ diyenler fikir değiştirir mi?”
 
Öte yandan Sibel Can'ın balkondaki çıplak pozu 1996 yılında yayınlanan balkon pozu hâlâ çok konuşulanlar arasında. 

 

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