Sibel Can'ın 'Hayat'I hakkında

Sibel Can bir süredir merakla beklenen 'Hayat' albümünü sonunda yayınladı. Çıkış şarkısı olarak Sinan Akçıl imzalı 'En Büyük Aşkım'ın tercih edildiği albüm, birbirinden sağlam gizli hit'lerle dolu. Peki Sibel Can'ın 'Hayat' albümünün yıldızı hangi şarkı?

Albüm su gibi akıp gidiyor

Sibel Can, 2018'de yayınladığı 'Yeni Aşkım' albümüyle iz bırakan şarkılara imza atmıştı. Eypio destekli 'Diken Mi Gül mü?', arabesk akustik 'Senden Başka Kimsem Yok', pop türündeki çıkış şarkısı 'Kuyu' ile müziğini çeşitlendirmişti. Ancak söz konusu Sibel Can olduğunda farklı denemeler kadar konsept işler de bekliyoruz. Sibel Can'ın yeni albümü 'Hayat' tam da bu konsept beklentisini karşılıyor işte. Sibel Can 'Hayat'la özlenen, beklenen bir sound'la aramıza dönmüş. Pop, alaturka ve arabesk'in birbiriyle dans ettiği keyifli şarkıların bir bütünü 'Hayat'... 10 şarkıdan oluşan albüm birbirinden gizli hit'lerle dolu. Uzun soluklu, her şarkıda Sibel Can'ın ne kadar muazzam bir vokal olduğunu hatırladığımız, su gibi akıp giden hem alaturka hem de modern şarkılarla dolu bir albümle karşı karşıyayız.

'En Büyük Aşkım', 'Hayat' ve 'Ah Be Yarim' dikkat çekiyor

'Hayat'ın çıkış şarkısı olarak Sinan Akçıl imzalı 'En Büyük Aşkım' seçilmiş. 'Hayat'ın genel çizgisine uyan, konsepti sırtlayan, hem alaturka hem de pop sevenlerin eşlik edebileceği şık ve cool bir şarkı 'En Büyük Aşkım'. Çok doğru bir seçim olmuş. Mustafa Ceceli'nin düzenlemesi şarkıya çok yakışmış. Albüme adını veren 'Hayat' ise özellikle nakaratıyla albümün en büyük hit adayı, en gümbür gümbür şarkısı olmuş. Sözü ve müziği Murat Sağır imzalı, su gibi akıp giden aranjesi Emre Moğulkoç imzalı 'Ah Be Yarim' ise hem radyo dostu bir şarkı hem de Sibel Can'dan yıllardır beklediğimiz damar şarkı açığını kapatmayı başarıyor. Nakaratıyla Merve Özbey'in slow'ları etkisi yaratan 'Ah Be Yarim', 'Hayat'ın en büyük yıldızı olmayı başarıyor. Hadise'nin de beğenisini kazanan 'Yalnız Beni Sev' de radyoları fethedebilecek bir şarkı olarak dikkat çekiyor.

Sıralama çok doğru

Bir diğer Sinan Akçıl imzalı 'Takiptesin' 90'lar esintili bir pop şarkısı olmayı başarırken, Emre Moğulkoç'un müthiş aranjesi ve Sibel Can'ın muazzam vokaliyle 'İstanbul Sensiz', 'Ah Be Yarim'in gölgesinde kalsa da albümün en kolay keşfedilecek şarkılarından biri olmuş. Bir Arap bestesi olan 'Bil Diye Söylüyorum'un İsra Gülümser sözleriyle dinlemek de müthiş keyifli. 'Bil Diye Söylüyorum', 'Hayat'ın kliplenmesi gereken pop şarkılarından biri. Albümün bir diğer pop şarkılarından 'Gösteri' Sibel Can için farklı ve gerekli bir deneme olsa da ben bir tek bu şarkıya ısınamadım. 'Hüznün Gemileri' ise kıymeti er ya da geç mutlaka anlaşılacak işlerinden olmuş. Genel hatlarıyla birbiriyle uyumlu 10 şarkı seçilmiş bir albümle karşı karşıyayız. Sibel Can yıllar sonra 'konsept' bir albümle aramıza dönerek güzel bir sürprize imza atmış. 'En Büyük Aşkım', 'Hayat', 'Ah Be Yarim', 'Takiptesin', 'İstanbul Sensiz', 'Bil Diye Söylüyorum', 'Yalnız Beni Sev' ve 'Hüznün Gemileri' yani neredeyse albümün tamamı en büyük hit adayları olmayı başarıyor. Şarkılar sıralama olarak birbirini çok iyi takip ediyor. Bu noktada albümün süpervizörü Orhan Alkan'ı da tebrik etmek gerekiyor elbette. 'Hayat' güzel bir dönüş albümü Sibel Can'dan. Mutlaka keşfedilmeli...