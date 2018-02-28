  • BIST 118.951
  • Altın 161,146
  • Dolar 3,7987
  • Euro 4,6376
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı..!

Sibel Can'ın Acı Günü

»
Sibel Can'ın Acı Günü
Sibel Can’ın bakmadığı iddia edilen Alzheimer hastası olan anneannesi 92 yaşında vefat etti. Ünlü şarkıcının anneannesi bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Şarkıcı Sibel Can'ın anneannesi hayata gözlerini yumdu. Bir süre Can, alzheimer hastası anneannesi ve dayısının oturduğu Karagümrük'te bulunan evi satışa çıkardığı iddiasıyla gündeme gelmiş, yaşlı kadının büyük sıkıntı çektiği ileri sürülmüştü. Ancak bu iddiaları Can'ın teyzesi "Biz anneme gayet iyi bakıyoruz" açıklamasıyla yalanlamıştı.
 

Sibel Can bir süre önce Karagümrük’te bulunan mallarını satışa çıkarmıştı. Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı da evsiz kalmıştı. Zor günler geçiren Sibel Can’ın anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başlamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leyla'nın Frikik Korkusu27 Şubat 2018 Salı 11:15
  • İkizleri Göründü!27 Şubat 2018 Salı 11:14
  • En Seksi Selfie27 Şubat 2018 Salı 10:44
  • 40 Yıl Sonra Tekrar Soyundu!26 Şubat 2018 Pazartesi 11:30
  • Derya Kaybetti, Anahita Kazandı26 Şubat 2018 Pazartesi 11:14
  • Çakır'dan Oktay Açıklaması!23 Şubat 2018 Cuma 16:41
  • Deniz'in Cesur Tercihi23 Şubat 2018 Cuma 16:41
  • Kızı ile uyumlu anne23 Şubat 2018 Cuma 15:46
  • ABD'de Üstsüz Yakalandı23 Şubat 2018 Cuma 15:39
  • O Davada Yeni Gelişme23 Şubat 2018 Cuma 14:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim