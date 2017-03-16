  • BIST 90.463
  • Altın 145,165
  • Dolar 3,6868
  • Euro 3,9494
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Sibel Can gözünü Çeşme'ye dikti!..

»
Sibel Can gözünü Çeşme'ye dikti!..
Sibel Can'ın özellikle Çeşme Alaçatı ve Ilıca bölgesinde lüks bir villa baktığı ve İzmir'deki dostlarına da bu bölgelerde kendisi için ev bakmalarını rica ettiği öğrenildi.

 25 Mart'ta İzmir Balçova Kaya Termal Otel'de sahneye çıkmaya hazırlanan Sibel Can, her fırsatta İzmir'de yerleşme isteğinin olduğunu belirtmiş ve 'can dostum' dediği ünlü fotoğrafçı Erol Atar ile gazeteci Şenay Düdek'in de yaşadığı İzmir'den ev almak istediğini dile getirmişti.

Sibel Can'ın özellikle Çeşme Alaçatı ve Ilıca bölgesinde lüks bir villa baktığı ve İzmir'deki dostlarına da bu bölgelerde kendisi için ev bakmalarını rica ettiği öğrenildi.

Her sohbetinde İzmir'in kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Sibel Can, "Bu kent havası ve insanları ile bana her zaman enerji veriyor" diyor.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yüksel Ak ve Çağla Şıkel'i paranın gücü barıştırdı!15 Mart 2017 Çarşamba 14:11
  • Asena'nın 3 yıllık sevgilisi evli mi?15 Mart 2017 Çarşamba 14:06
  • Arda Turan, Azerbeycan güzelinin ayaklarına şampanya döktürdü.15 Mart 2017 Çarşamba 13:55
  • REİS FİLMİNE KARALAMA KAMPANYASI!!!15 Mart 2017 Çarşamba 13:35
  • Nostalji havası15 Mart 2017 Çarşamba 13:25
  • Ronalda ve Ümmiye Teyze aynı filme!15 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Hande Yener’den Bengü'ye 'Zeki' çalım!15 Mart 2017 Çarşamba 12:05
  • Hande Yener Ayşe Hatun Önal'ı fena haşladı!15 Mart 2017 Çarşamba 11:54
  • Cem Tatlıtuğ - Burcu Özsoy çifti boşandı!15 Mart 2017 Çarşamba 11:49
  • Çağlar Çorumlu'nun babası toprağa verildi15 Mart 2017 Çarşamba 11:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim