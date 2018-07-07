Show TV'nin tepesinde flaş gelişme!

Show Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevine Rıdvan Bıyık getirildi.

Show Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevine Rıdvan Bıyık getirildi.

Ramazan Kurnaz ve ekibinin ayrılmasının ardından Show Ana Haber yönetimi 'emanet' edilen Rıdvan Bıyık'a "Genel Yayın Yönetmenliği" görevi Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ tarafından bugün 'resmen' tebliğ edildi.

Tebliğin ardından başarılı habercinin ismi Show Ana Haber Bülteni'nin Roll Caption'unda "Genel Yayın Yönetmeni" olarak yer aldı.

RIDVAN BIYIK KİMDİR?

1989 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak mesleğe adım atan Bıyık, 1996 yılında Kanal 6'ya transfer oldu. Ardından Uğur Dündar- Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D'ye geçen deneyimli haberci burada ses getiren haberlere imza attı.

Üzeyir Garih cinayetini ilk duyuran isim olan Bıyık, 2001 yılında Reha Muhtar'ın ayrılması nedeniyle boşalan Show Haber'e transfer olan Tuncay Özkan'ın ekibinde yer aldı. Burada muhabirliğinin ardından istihbarat şefliği görevinde de bulunan Bıyık 2010 yılında Habertürt TV'ye istihbarat şefi olarak transfer oldu.

Ciner Grubu'nun Show Tv'yi satın almasıyla birlikte Haber Merkezi'ne geçti.