  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Sheri Deniz, “Bu ünlüler kadınım diye geçiniyorlar”

»
Sheri Deniz, “Bu ünlüler kadınım diye geçiniyorlar”
Uzun yıllar gazino sahnelerinde oryantal olarak fırtına gibi esen Şerife, artık Sheri Deniz ismiyle şarkıcı olarak sahnelerde boy gösteriyor.

Sheri Deniz, 24 yıl aradan sonra ilk tatiline çıktı..  Tatilde verdiği mayolu pozlarla, bir çok ünlüye adeta meydan okuyordu Başarılı şarkıcı. 

3dab1207-cb1e-4247-a35f-cd56d448c393.jpg4e56c416-533a-4a3d-a119-e9c1a7b240dd.jpg8dc625dd-e96e-4067-ad59-ca662fedba29.jpg980e6727-7376-41b2-9773-94dd2285fec5.jpg

Sheri Deniz, verdiği bu pozlarıyla “İşte Kadın” dedirti... Kendisini zararlı güneş ışınlarından koruyan ve bir çok ünlünün sahil fotolarına özenerek poz veren Sheri Deniz, “Ünlüler, sahillerde bakımsız ve çok  özensizler. Bedenlerine saygı duymayan, kaliteden uzak, sıradan ünlülerle dolu sahiller.. Ben yaş almış bir şarkıcı olarak, kendi fiziğine bakan, sahile bakımlı çıkan, seksi ve cesur bir kadınım” dedi...

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gülşen ve Edis'in 500 bin TL’lik ‘Nirvana’sı!28 Ağustos 2020 Cuma 16:30
  • Rasim Öztekin kavuğu Şevket Çoruh'a devredecek27 Ağustos 2020 Perşembe 14:11
  • Demet Özdemir'den ilginç önlem!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:26
  • Rita Ora'nın bikinili pozu Instagram'ı salladı!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:22
  • Ebru Şahin'e niyet Zeynep Bastık'a kısmet!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:19
  • Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Karan'ın geleceğine yatırım!27 Ağustos 2020 Perşembe 13:14
  • Şeyma Subaşı ile Guido Seina ayrıldı mı?27 Ağustos 2020 Perşembe 13:10
  • "Doğuma 10 gün kalmış, hala geziyor"27 Ağustos 2020 Perşembe 13:07
  • Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması! 'Son derece yanlış'27 Ağustos 2020 Perşembe 12:22
  • Konsey Ajanı geri döndü... Hazırmısınız?26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:02
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim