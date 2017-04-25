Shawn Dillon'dan çekici kareler!

Shawn Dillon geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Kayalıklarda yalnız başına mutsuz bir kadını oynayan Shawn Dillon, keyifli sahneler gerçekleştirdi.Yaklaşık bir saat gibi kısa sürede kayalıklarda çekimi gerçekleştiren ünlü model, işimde olduğu gibi normal hayatımda da pratik biriyim dedi.