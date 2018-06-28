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Shakira'nın istekleri şaşırttı

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Shakira'nın istekleri şaşırttı
11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan dünyaca ünlü yıldız Shakira, kulisi için istediği yiyecek ve içecek listesiyle şaşırttı.

Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul’a gelecek olan Shakira kulisi için, taze meyve, çikolata, Antep fıstığı, buz badem, gümüş çatal bıçak takımı istedi.

Son albümü ile aynı adı taşıyan 6'ncı dünya turnesi “EL Dorado” kapsamında İstanbul'a gelecek olan dünyaca ünlü sanatçı Shakira, 11 Temmuz akşamı İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Vodafone Park’ta 11 Temmuz Çarşamba akşamı sahne alacak olan Shakira, kulisi için talep ettiği yiyecek ve içecek listesi ile gündeme geldi. Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul’a gelecek olan Shakira, kulisi için; gümüş çatal, bıçak takımı, Antep fıstığı,taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve 1 tek meze istedi.

Antep Fıstığı istedi

BKM organizasyonuyla gelecek olan Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi. Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu. Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise; yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi.

Gümüş çatal bıçak takımı da istedi

İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Kulisini ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını isteyen Shakira için hazırlıklar hızla devam ediyor.

Hayranları içinde bir mesaj yayınlayan Shakira, “11 Temmuz'da İstanbul'a gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

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