Shakira İstanbul'a geldi!

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geldi.

Latin müziğinin önemli isimlerinden biri olan dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ‘El Dorado’ isimli dünya turnesi kapsamında konser vermek için İstanbul’a geldi. Turne kapsamında son olarak geçtiğimiz 6 Temmuz’da Barcelona görkemli bir konser veren şarkıcı, saat 22.00 sıralarında İspanya’dan havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na indi.

SHAKIRA'DAN TÜRKÇE TEŞEKKÜR

Ünlü şarkıcı Genel Havacılık Terminalinden çıkış yaptığı sırada kendisini bekleyen basın mensupları tarafından görüntülendi. Ailesiyle bitlikte İstanbul’a gelen Shakira’ya, çıkış yaptıktan sonra aracına ilerlediği sırada kendisini karşılayan gazeteciler baklava ikramında bulundu. Gazetecilerin jesti karşısında Shakira, Türkçe, “Teşekkür ederim, konuşuruz” şeklinde karşılık verdi.

Dünya turnesi kapsamında İstanbul’a gelen Kolombiyalı şarkıcı, 11 Temmuz akşamı Vodafone Park’ta Türkiye’deki hayranlarının karşısına çıkacak. Yoğun katılımın beklendiği konserde Shakira, beğenilen eserlerini hayranları için seslendirecek.

YOLLAR KAPATILACAK

Shakira'nın Vodafone Park'ta vereceği konser nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaparak Vodafone Park'ta saat 21.00'de gerçekleşecek konser nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçeistikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak, Mete Caddesinden Bedri Karafakioğlu Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Kadırgalar ışıklardan Kadırgalar Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılarak akım stat arkasına gönderilemeyecek" denildi.

Alternatif güzergahlara ilişkin de açıklamada, "Teşvikiye Caddesi Süleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular,Taksim istikameti, Mecidiyeköy istikameti, Sıraselviler Caddesi, Mete Caddesi,Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesinden Cumhuriyet Caddesi istikametiTarlabaşı , Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros Bulvarı istikameti, Piyalepaşa Bulvarı ve Hürriyettepe ışıklar istikameti" ifadelerine yer verildi.