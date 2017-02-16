  • BIST 88.108
  • Altın 146,501
  • Dolar 3,6798
  • Euro 3,9150
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı

»
SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı
Kurumun ödediği emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde yaşanan aksaklıklar, e-Devlet aracılığıyla artık kolayca çözülebilecek.Kimi zaman 2 ayı bulan işlemler, uygulama sayesinde en geç 2-3 gün

Bazı ödemelerin aksaklılar nedeniyle vatandaşlara ulaştırılamaması ve Kurum hesabına tekrar dönmesi üzerine çalışma başlatan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), daha az işlemle daha kısa sürede sorunun çözülmesi için harekete geçti.


Yapılan teknik çalışmaların ardından, emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımı gibi vatandaşlara yapılan ama çeşitli nedenlerle Kurum hesabına geri dönen tüm ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi için e-devlet üzerinden kolay bir şekilde başvurma imkanı sağlandı.

PARANIN HESABA YATTIĞI ANINDA BİLDİRİLECEK

e-Devlet sayesinde, hesapta 1 yıl süreyle hareket olmadığı için SGK'ya iade edilen gelirler/aylıklar, her ayın 8'i ile 14'ü arasında sigortalı tarafından alınmadığı için Kuruma iade edilen tutarlar ile geçici iş göremezlik ödemesi, emzirme yardımı, şahıs sağlık ödemeleri gibi sigortalıların TC kimlik numarasıyla yapılan ödemelerdeki aksaklıklar en kısa sürede giderilecek.

Daha önceden dilekçeyle başvuru yapılması nedeniyle kimi zaman 2 ayı bulan geri dönen Kurum ödemeleri, e-Devlet üzerinden başvurulup hesap tanımlaması yapılması halinde en geç 2-3 gün içinde vatandaşların hesabına yatırılabilecek.

Öte yandan, vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptığı başvuruda sistemle iletişim bilgilerini de paylaşması halinde, ödemenin hesaba aktarıldığı da anında kısa mesaj ve e-posta aracılığıyla bildirilecek.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Melania Trump’tan sıcak karşılama16 Şubat 2017 Perşembe 12:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı16 Şubat 2017 Perşembe 11:59
  • TÜBİTAK'a operasyon16 Şubat 2017 Perşembe 11:53
  • Akıl almaz hainlik! 'PKK'lıyı subay yaptılar' iddiası...16 Şubat 2017 Perşembe 11:47
  • KDV`de `jet iade` dönemi16 Şubat 2017 Perşembe 11:45
  • TSK'nın 'Kış Tatbikatı 2017' nefes kesti16 Şubat 2017 Perşembe 11:41
  • Başbakan'dan turizm forumunda önemli açıklamalar16 Şubat 2017 Perşembe 11:39
  • Ünlü işadamlarının iddianamesi mahkemede15 Şubat 2017 Çarşamba 16:46
  • 8 ilde operasyon; Emniyet müdürleri gözaltında15 Şubat 2017 Çarşamba 16:29
  • Odatv Davası'na kan bulaştı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim